В Ростовской области живым найден 18-летний парень

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области живым нашли пропавшего 18-летнего парня. О местонахождении Дениса Колосова не было ничего известно с 3 июня.В последний раз Денис находился в станице Обливской. В какой-то момент он перестал выходить на связь с родственниками, и они забили тревогу. Близкие написали заявление о пропаже в полицию. Позже к поискам подключили волонтеров.В течение двух недель добровольцы прочесывали улицы в попытках найти парня. К счастью, его обнаружили живым.