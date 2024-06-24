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В Ростовской области живым найден 18-летний парень

В Ростовской области живым найден 18-летний парень
В Ростовской области живым нашли пропавшего 18-летнего парня. О местонахождении Дениса Колосова не было ничего известно с 3 июня.

В последний раз Денис находился в станице Обливской. В какой-то момент он перестал выходить на связь с родственниками, и они забили тревогу. Близкие написали заявление о пропаже в полицию. Позже к поискам подключили волонтеров.

В течение двух недель добровольцы прочесывали улицы в попытках найти парня. К счастью, его обнаружили живым.
Фото: Rostov.ru
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