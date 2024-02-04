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В Ростове нашли живым пропавшего 46-летнего мужчину

В Ростове нашли живым пропавшего 46-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону найден живым пропавший 46-летний мужчина. Информации о местонахождении Михаила Яненко не было около двух недель.

Мужчина ушел из дома 26 января. Через некоторое время он перестал связываться с близкими. Тогда родственники забили тревогу. Они написали в полицию заявление о пропаже. Позднее к поискам подключили волонтеров.

Около двух недель неравнодушные жители прочесывали окрестности в поисках мужчины.

Информация о том, что Михаила нашли живым появилась днем 4 февраля. Где все это время он находился, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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