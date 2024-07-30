В Ростовской области жители двух хуторов отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги

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В Ростовской области два хутора в Родионово-Несветайском районе отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги. Почти девять лет более 300 человек буквально находятся в изоляции от школ, детских садов, поликлиник и больниц. Об этом пишет изданиеХутора Бунако-Соколовец и Маяки расположены на границе с ЛНР. Оба входят в состав Барило-Крепинского сельского поселения. С административным центром их соединяет единственная дорога, от которой практически ничего не осталось. Семикилометровый участок усыпан ямами, трещинами, выбоинами. Местами асфальтированное покрытие давно превратилось в «грунтовку».По словам местных жителей, покрытие стало разрушаться с появлением карьера, в котором добывают щебень. Регулярные потоки загруженной техники уничтожили дорогу. С течением времени ситуацию ухудшили сильные дожди. Во время обильных осадков проехать по дороге невозможно.Сельчане утверждают, что неоднократно обращались за помощью в администрацию Родионово-Несветайского района, но никакие меры не были приняты. Люди просят региональные власти оказать помощь в решении проблемы.