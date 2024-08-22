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В Ростовской области жителей предупредили о БАДах с наркотиками на маркетплейсах

В Ростовской области жителей предупредили о БАДах с наркотиками на маркетплейсах
В Ростовской области жители рискуют приобрести БАДы с наркотиками на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Специалисты ведомства обнаружили больше 400 биологически активных добавок. В их составе зафиксировали запрещенные вещества.

Так, в БАДах нашли листья кокаиновые и перца опьяняющего, известного как кава или кава-кава. За распространение этих веществ предусмотрена уголовная ответственность. Листья кокаиновые считаются наркотическим средством, а кава — ядовитым веществом, а их использование запрещено.

Сотрудники Роскачества связались с маркетплейсами. Карточки товаров с запрещенными веществами заблокировали.
Фото: DonDay.
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