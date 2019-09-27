В СИЗО Ростова пытались передать вафли с наркотиками



Заключённому в Ростове-на-Дону пытались передать вафли с наркотиками. Посылку с запрещёнными веществами обнаружили в следственном изоляторе № 5, расположенном на улице Тоннельной. О происшествии 30 сентября рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области.



На имя одного из обвиняемых отправили передачу. В числе продуктов питания и прочих вещей лежали вафли. Сотрудники ведомства при досмотре обнаружили, что между слоями кондитерского изделия посыпан белый порошок. Предположительно, это наркотические вещества.



- Материалы первичной проверки, а также обнаруженное вещество переданы сотрудникам полиции, - добавили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.

