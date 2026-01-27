Автомобили и общественной транспорт застряли из-за снежных заносов на дорогах Ростовской области

- Очень сильный шквальный боковой ветер с метелью. Иногда не видно даже обочины, - сообщают о текущей ситуации на дорога Ростовской области автовладельцы.

Фото: Соцсети

Снежные метели парализовали движение на автодорогах в Ростовской области. Утром 27 января водители засняли снежные заносы у хутора Красный Десант Неклиновского района. Там снежные сугробы вдоль дороги достигли высоты машин. Порывы сильного ветра могут с легкостью опрокинуть эти кучи снега на дорогу, заблокировав проезд.С этой проблемой уже столкнулись на въезде в Таганрог. С вечера 26 января снежный барьер образовался на участке между трассой на Мариуполь и 7-м Новым переулком. Из-за этого на месте появилась пробка. Автовладельцы решили не рисковать, чтобы не застрять в сугробе. По кадрам видно, что в снегу уже увязла маршрутка. Машины постепенно стали разворачиваться в обратное направление. Но даже на обратном пути некоторым пришлось выталкивать транспортные средства.По словам очевидцев, 27 января ситуация на заснеженном участке особо не изменилась. Поэтому водители выбирают другой маршрут, чтобы снова не встрять в затор.В этот период спасатели рекомендуют жителям воздержаться от поездок на личном транспорте. А если воспользоваться авто все же необходимо, нужно снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и не делать резких маневров.