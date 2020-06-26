В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё три человека

Несколько новых случаев смерти от коронавируса зарегистрировано в Ростовской области. По данным на 29 июня, на Дону от новой инфекции умерли уже 120 человек. Соответствующие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.За последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три человека. В регистр умерших попали 56-летний мужчина с заболеванием сердечно-сосудистой системы, 61-летний дончанин с таким же недугом (оба к тому же слишком поздно обратились в больницу), а также 82-летний пенсионер с болезнью сердца. По большей части от COVID-19 умирают именно пожилые люди с тяжёлыми недугами.С марта в Ростовской области официально зарегистрировано 9 517 случаев заражения коронавирусом.