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В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё три человека

В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё три человека
Несколько новых случаев смерти от коронавируса зарегистрировано в Ростовской области. По данным на 29 июня, на Дону от новой инфекции умерли уже 120 человек. Соответствующие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три человека. В регистр умерших попали 56-летний мужчина с заболеванием сердечно-сосудистой системы, 61-летний дончанин с таким же недугом (оба к тому же слишком поздно обратились в больницу), а также 82-летний пенсионер с болезнью сердца. По большей части от COVID-19 умирают именно пожилые люди с тяжёлыми недугами.

С марта в Ростовской области официально зарегистрировано 9 517 случаев заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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