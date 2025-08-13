В Суворовском в Ростове на огромной площади полыхает сухостой

Фото: Соцсети

В микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону зафиксирован случай возгорания травы. Очевидцы этого инцидента поделились фото- и видеодоказательствами крупного пожара в онлайн-группах.Население микрорайона сообщает о плотном темном дыме, который виден с большого расстояния. По сведениям областного управления МЧС, неподалеку от садового товарищества "Защитник" на улице 5-й Ненаглядной, дом 24/7 произошло воспламенение сухой растительности. Пожар возник 13 августа примерно в 16:05.На место происшествия для тушения пожара были отправлены 20 пожарных и 5 специализированных машин. К 16:54 удалось локализовать распространение огня на площади 2 000 квадратных метров.