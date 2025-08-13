Фото: нейросеть

В Гуково на главу городского ЗАГСа завели пять уголовных дел. Об этом 13 августа сообщило УФСБ по Ростовской области.По данным управления, местный житель находил иностранцев, желающих получить российское гражданство. Он связывал их с женщинами из города, которые соглашались на фиктивный брак за деньги.Глава ЗАГСа регистрировала их брак в день обращения. После этого иностранцы могли легально жить в России.За фиктивный брак они платили от 100 до 150 тысяч рублей, сообщили в управлении.На всех участников схемы завели уголовные дела за незаконную миграцию. Глава ЗАГСа стала фигурантом шести таких дел. Им грозит до семи лет тюрьмы.