В Ростов пригласят блогеров и журналистов из других регионов для развития туризма

Фото: нейросеть

Департамент экономики Ростова объявил тендер на привлечение блогеров, журналистов, фотографов и представителей туристических агентств. Цель визита — продвижение туристического бренда города.Девять участников тура приедут в Ростов на четыре дня. За это время они познакомятся с городом, его достопримечательностями, кухней и другими интересными местами. Им нужно будет публиковать информацию о Ростове в соцсетях.На каждого участника выделено около 177 тысяч рублей, а общая сумма составляет 1,6 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить все задачи до 31 ноября 2025 года.Ранее в Ростовской области ввели туристический налог в пяти городах, включая Ростов. Туристы будут платить около 100 рублей за сутки пребывания.