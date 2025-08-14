Ирина Безрукова поделилась своими воспоминаниями о родном Ростове

Фото: Соцсети

13 августа Ирина Безрукова поделилась в социальных сетях своими воспоминаниями о Ростове-на-Дону.Известная актриса театра и кино отметила, что каждый город оставляет в её памяти свой уникальный аромат. Именно этот запах, по её словам, способен мгновенно вернуть её в прошлое.- К примеру, на Филиппинах, Гавайях и Бали воздух насыщен влагой и солью, благоухает океаном и цветами франжипани. Этот неповторимый аромат обволакивает сразу после выхода из самолёта, - поделилась Безрукова.Ростов-на-Дону ассоциируется у актрисы с летним временем года. По ее словам, в донской столице воздух знойный, пропитанный запахом степных трав и «лёгкой горчинкой полыни».