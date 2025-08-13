Новости
В Красном Сулине сгорело городское кафе

В Красном Сулине сгорело городское кафе. Инцидент произошел 13 августа на улице Фурманова.

Вечером вспыхнуло здание общепита. Местные жители вызвали пожарных. Огонь очень быстро набирал силу и распространился на территорию 150 квадратных метров. Как утверждают местные жители, пламя затронуло и соседние здания.

Для борьбы с огнем были задействованы двадцать человек и пять единиц специальной техники.

Спустя час пожарным удалось остановить распространение огня. Причина пожара неизвестна.
Фото: Соцсети
