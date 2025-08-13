В Красном Сулине сгорело городское кафе
Вечером вспыхнуло здание общепита. Местные жители вызвали пожарных. Огонь очень быстро набирал силу и распространился на территорию 150 квадратных метров. Как утверждают местные жители, пламя затронуло и соседние здания.
Для борьбы с огнем были задействованы двадцать человек и пять единиц специальной техники.
Спустя час пожарным удалось остановить распространение огня. Причина пожара неизвестна.