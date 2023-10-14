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В Ростовской области женщина-водитель, сбившая пешехода, не понесла наказание

В Ростовской области женщина-водитель, сбившая пешехода, не понесла наказание
В Ростовской области водитель, сбившая пешехода, не понесла наказание. Происшествие случилось 22 декабря 2021 года в городе Сальске.

В тот вечер Ольга Д. ехала за рулем «Деу Матиз» по улице Береговой. Она не заметила девушку, которую шла вдоль проезжей части и снесла ее. От удара несчастную отбросило в сторону. Медработники доставили ее в больницу.

После ДТП на Ольгу возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Судебное заседание состоялось только 20 июля 2023 года. Представитель потерпевшей подал ходатайство о прекращении уголовное преследования в связи с примирением сторон.
Фото: Ростов.ру
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