В Ростовской области женщина-водитель, сбившая пешехода, не понесла наказание

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области водитель, сбившая пешехода, не понесла наказание. Происшествие случилось 22 декабря 2021 года в городе Сальске.В тот вечер Ольга Д. ехала за рулем «Деу Матиз» по улице Береговой. Она не заметила девушку, которую шла вдоль проезжей части и снесла ее. От удара несчастную отбросило в сторону. Медработники доставили ее в больницу.После ДТП на Ольгу возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Судебное заседание состоялось только 20 июля 2023 года. Представитель потерпевшей подал ходатайство о прекращении уголовное преследования в связи с примирением сторон.