В Ростове без вести пропала 83-летняя женщина, страдающая деменцией

Фото: Ростов ру

В Ростове больше суток ищут пропавшую 83-летнюю Елену Шевченко.Пенсионерка вышла из дома на улице 15-я Линия ночью 14 ноября. Обеспокоенные родственники сначала бросили клич в социальных сетях, а также написали заявление в полицию. Спустя сутки безуспешных поисков близкие решили не ждать ни дня. Они обратились за помощью к добровольческим отрядам.У Елены Шевченко седые волосы, серо-зеленые глаза. Она ростом 160 сантиметров. Пенсионерка была одета в серую куртку, бежевую шапку, темные штаны и обута в чёрные сапоги.Женщина страдает деменцией. Она нуждается в медицинской помощи. Родственники боятся, что бабушка могла попасть в беду.Если вам известно что-либо о местонахождении горожанки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Женщина может находиться в любом районе донской столицы.