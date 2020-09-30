В Ростовской области женщина попала в больницу после сексуальных утех

В Ростовской области сексуальные утехи семейной пары закончились больницей. Женщина пострадала после интимной близости с любимым. Курьезный случай произошел вечером 30 сентября в селе Большие Салы Мясниковского района. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.По информации портала, в тот вечер вся семья собралась на ужин. Во время трапезы Евгения и ее супруг немного выпили алкоголя. Ближе к полуночи они отправились спать. Горячительный напиток ударил в голову мужчине, и он решил предаться любовным утехам. Пока его супруга спала, он решил начать половой акт. Во время смены позиций он упер жену в спинку кровати. В скором времени у женщины хрустнула шея, и она потеряла сознание. Через несколько часов Евгения пришла в себя и стала звать на помощь. Дончанка потеряла чувствительность в руках и ногах. Испуганный мужчина вызвал своей спутнице жизни бригаду врачей.Женщину госпитализировали, а на горе-любовника чуть не завели уголовное дело за причинение вреда здоровью.