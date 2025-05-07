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В Ростовской области зарегистрированы случаи ботулизма, в том числе с летальным исходом. Об этом стало известно из сообщения регионального Роспотребнадзора, опубликованного 7 мая.По информации ведомства, с начала 2025 года в регионе зарегистрирован один случай смерти от инфекционного заболевания. Причиной смерти стало употребление рыбы домашнего приготовления.Также случаи ботулизма были зафиксированы в Волгодонском, Белокалитвинском и Неклиновском районах.Заражение произошло через употребление рыбы домашнего приготовления, а также употребление консервированных овощей и фруктов.