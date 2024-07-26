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С начала года в Ростовской области было зарегистрировано 8 случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.По словам экспертов, за последние шесть месяцев 2024 года опасным инфекционным заболеванием заразились жители донской столицы, Волгодонска, Шахт, Сальского и Азовского районов. Причиной заболевания стало употребление домашней консервации и вяленой рыбы.В Роспотребнадзоре также отметили, что случаев регистрации ботулизма, связанных с пищевой продукцией, изготовленной на территории донского региона, не зарегистрировано.Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum. Токсин поражает нервную систему организма, нарушая нервно-мышечную передачу.В середине июня в Москве и Московской области также были зарегистрированы случаи массового заражения ботулизмом. В столице 121 человек обратился за медицинской помощью из-за симптомов ботулизма. Из них 30 человек были госпитализированы в реанимацию. Предположительно, причиной отравления стало употребление консервированной фасоли.На данный момент в больницах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них находятся в реанимации, в том числе четверо — на искусственной вентиляции лёгких.