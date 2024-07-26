С начала года в Ростовской области было зарегистрировано 8 случаев заболевания ботулизмом
С начала года в Ростовской области было зарегистрировано 8 случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.
По словам экспертов, за последние шесть месяцев 2024 года опасным инфекционным заболеванием заразились жители донской столицы, Волгодонска, Шахт, Сальского и Азовского районов. Причиной заболевания стало употребление домашней консервации и вяленой рыбы.
В Роспотребнадзоре также отметили, что случаев регистрации ботулизма, связанных с пищевой продукцией, изготовленной на территории донского региона, не зарегистрировано.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum. Токсин поражает нервную систему организма, нарушая нервно-мышечную передачу.
В середине июня в Москве и Московской области также были зарегистрированы случаи массового заражения ботулизмом. В столице 121 человек обратился за медицинской помощью из-за симптомов ботулизма. Из них 30 человек были госпитализированы в реанимацию. Предположительно, причиной отравления стало употребление консервированной фасоли.
На данный момент в больницах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них находятся в реанимации, в том числе четверо — на искусственной вентиляции лёгких.