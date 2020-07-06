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В Таганроге 50-летний местный житель умер от ботулизма

В Таганроге 50-летний местный житель умер от ботулизма
Житель Таганрога скончался в результате острого инфекционного заболевания. У 50-летнего мужчины диагностировали ботулизм.

Накануне таганрожец съел рыбу домашнего приготовления. Через время ему стало плохо, но он не стал обращаться в больницу. Вскоре состояние мужчины стало критическим. Его госпитализировали в реанимацию, пишет donday-taganrog.ru.

Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Он скончался в медучреждении.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, обработка рыбы в домашних условиях не способна полностью уничтожить бактерии. Признаки ботулизма схожи с кишечным отравлением: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Специалисты настаивают на скором обращении к врачам при появлении первых симптомов отравления.

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