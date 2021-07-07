В Ростовской области запретят посещение кафе и ресторанов без справки о вакцинации от коронавируса
В Ростовской области непривитым или непротестированным гражданам запретят посещение мест общественного питания. Об этом 9 июля сообщила директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Теларова.
Планируется аналог московского сюжета. Чтобы попасть в кафе или ресторан, граждане должны будут подтвердить сертификатом факт прохождения вакцинации либо предоставить ПЦР-тест или справку о перенесенном в последние полгода коронавирусе.
QR-кодов пока не планируется. Предположительно, в качестве приложения будут использоваться «СтопКовид». Однако на данный момент всё это - лишь догадки. Эти меры только согласуются с Роспотребнадзором.
Напомним, не так давно Rostov.ru писал об ужесточении противокоронавирусных мер.