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В Ростовской области запретят посещение кафе и ресторанов без справки о вакцинации от коронавируса

В Ростовской области запретят посещение кафе и ресторанов без справки о вакцинации от коронавируса

В Ростовской области непривитым или непротестированным гражданам запретят посещение мест общественного питания. Об этом 9 июля сообщила директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Теларова.

Планируется аналог московского сюжета. Чтобы попасть в кафе или ресторан, граждане должны будут подтвердить сертификатом факт прохождения вакцинации либо предоставить ПЦР-тест или справку о перенесенном в последние полгода коронавирусе.

QR-кодов пока не планируется. Предположительно, в качестве приложения будут использоваться «СтопКовид». Однако на данный момент всё это - лишь догадки. Эти меры только согласуются с Роспотребнадзором.

Напомним, не так давно Rostov.ru писал об ужесточении противокоронавирусных мер.

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