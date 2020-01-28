В Ростовской области закупят коммунальную технику на 2,5 млн рублей



В Зимовниковском районе Ростовской области планируют закупить коммунальную технику. Местная администрация разместила соответствующую заявку на сайте госзакупок. На эти нужды выделяют почти 2,5 миллиона рублей. Из них 2 332 400 рублей берут из областного бюджета, а 117 600 — из районного. Оплату будут производить только после получения товара.



Району требуется передвижная мастерская, в которой рабочие будут выезжать на места аварий. Стены и потолок фургона должны быть обиты теплоизолирующим материалом. Машину следует оснастить внутренним и внешним освещением, лестницей, светодиодным светильником, который будет работать при температуре от -45 до +45 градусов, а также видеорегистратором.



Поставить технику требуется в течение 30 дней после подписания контракта. Заявки на участие в тендере принимаются до 7 февраля. Аукцион назначен на 11 февраля.