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В Ростове на коммунальную технику потратят 35,5 млн рублей

В Ростове на коммунальную технику потратят 35,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону закупят коммунальную технику на 35 558 000 рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Исходя из документов, исполнитель должен предоставить машины ГАЗ и два КамАЗа. Все автомобили необходимо оборудовать техникой для полива клумб и газонов, очистки тротуаров и дорог, а также для разбрасывания песка во время заморозков. Машины надо предоставить в течение десяти дней после заключения контракта.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 11 апреля. Аукцион запланирован на 15 апреля.

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