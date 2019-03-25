В Ростове на коммунальную технику потратят 35,5 млн рублей



В Ростове-на-Дону закупят коммунальную технику на 35 558 000 рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок.



Исходя из документов, исполнитель должен предоставить машины ГАЗ и два КамАЗа. Все автомобили необходимо оборудовать техникой для полива клумб и газонов, очистки тротуаров и дорог, а также для разбрасывания песка во время заморозков. Машины надо предоставить в течение десяти дней после заключения контракта.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 11 апреля. Аукцион запланирован на 15 апреля.