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В Ростовской области зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом

В Ростовской области зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом
В Ростовской области зафиксировали очередной антирекорд по числу новых пациентов с коронавирусом. За сутки с 11 по 12 ноября инфекцию подхватили 655 человек.

Больше трети новых зараженных (35,7%) - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше, 34,2%, случаев заболевания выявили среди людей от 46 до 65 лет. Борьбу начали и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили граждане от 66 до 75 лет (15,7%) и пожилые жители региона старше 80 лет (4,4%). Также диагноз подтвердился у детей (10% заболевших - несовершеннолетние).

Всего с начала пандемии вирус подхватили 163 843 человека. По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели. Однако побороть COVID-19 удалось не всем. Опасная инфекция забрала жизни 8 080 человек. Все они страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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