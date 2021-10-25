На Дону зафиксировали очередной рекорд по числу зараженных COVID-19

В Ростовской области зафиксировали наибольшее число заболевших коронавирусом в сутки за период всей пандемии. По данным на 27 октября, COVID-19 подхватили 609 жителей региона.Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (34,8%). На втором месте по количеству новых пациентов с коронавирусом оказались люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 29,6%. Среди детей также не уменьшается количество зараженных. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 17,7% человек младше 18 лет.В числе инфицированных есть и пенсионеры. Борьбу с опасным вирусом начали 14% людей в возрасте от 66 до 79 лет и 3,9% старше 80 лет.Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 153 590 человек. Большая часть из них уже выздоровела. Однако побороть инфекцию удалось не всем пациентам ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 7 615 человек скончались от тяжелых последствий.