В Ростовской области зафиксировали четыре случая заражения ботулизмом
В Ростовской области выявили уже четыре случая заражения ботулизмом. Информацию 26 марта сообщили специалисты Роспотребнадзора.
С начала 2024 года случаи были зафиксированы в Ростове, Азове, Шахтах и Сальском районе. Все заболевшие накануне употребили в пищу консервированные овощи и грибы домашнего приготовления.
Ботулизм является острым инфекционным заболеванием. Токсин поражает нервную систему организма, нарушает нервно-мышечную передачу. Такой токсин развивается в консервах с грибами, колбасах и бобовых.
Чтобы избежать заражения, важно не консервировать продукты с признаками порчи или гнили и не пробовать консервы из вздувшихся банок.
Домашние консервы можно хранить только в холодильнике или погребе.