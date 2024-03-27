В Ростовской области зафиксировали четыре случая заражения ботулизмом

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В Ростовской области выявили уже четыре случая заражения ботулизмом. Информацию 26 марта сообщили специалисты Роспотребнадзора.С начала 2024 года случаи были зафиксированы в Ростове, Азове, Шахтах и Сальском районе. Все заболевшие накануне употребили в пищу консервированные овощи и грибы домашнего приготовления.Ботулизм является острым инфекционным заболеванием. Токсин поражает нервную систему организма, нарушает нервно-мышечную передачу. Такой токсин развивается в консервах с грибами, колбасах и бобовых.Чтобы избежать заражения, важно не консервировать продукты с признаками порчи или гнили и не пробовать консервы из вздувшихся банок.Домашние консервы можно хранить только в холодильнике или погребе.