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В Ростовской области два человека заболели ботулизмом, съев рыбу домашнего вяления

В Ростовской области два человека заболели ботулизмом, съев рыбу домашнего вяления
Меньше, чем за год, в Ростовской области два человека заболели ботулизмом. Об этом 25 ноября рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевшие жители региона в домашних условиях вялили рыбу, а после употребления ее в пищу почувствовали недомогание. У них была тошнота, нарушение зрения, двоение в глазах, поперхивание. В больнице им поставили диагноз «ботулизм» и положили в стационар.

Заболевание ботулизм - это потенциально смертельное инфекционное заболевание, которое даже при малейшем попадании в организм человека может спровоцировать непоправимые последствия. Главным источников заболевания становятся консервированные продукты, а также продукты, не прошедшие надлежащей термической обработки: грибы, мясо, овощи, рыба. В тяжелых случаях оно сопровождается нарушением работы нервной системы, функций зрения, а также прогрессирующим угнетением дыхания.

Симптомы заболевания могут проявляться уже через несколько часов после приема некачественной пищи. Обычный тест на заражение ботулизмом - снижение остроты зрения: больные плохо различают близлежащие предметы, сначала не могут читать обычный текст, а затем и крупный, появляется туман в глазах. Кроме того, у заболевших может быть нарушена работа ЖКТ, тошнота и рвота. В таком случае нужно срочно идти к врачу.

Своевременное обращение к врачу поможет справиться с заболеванием на ранней стадии и предотвратить летальный исход.

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