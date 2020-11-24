В Ростовской области два человека заболели ботулизмом, съев рыбу домашнего вяления

Меньше, чем за год, в Ростовской области два человека заболели ботулизмом. Об этом 25 ноября рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.Заболевшие жители региона в домашних условиях вялили рыбу, а после употребления ее в пищу почувствовали недомогание. У них была тошнота, нарушение зрения, двоение в глазах, поперхивание. В больнице им поставили диагноз «ботулизм» и положили в стационар.Заболевание ботулизм - это потенциально смертельное инфекционное заболевание, которое даже при малейшем попадании в организм человека может спровоцировать непоправимые последствия. Главным источников заболевания становятся консервированные продукты, а также продукты, не прошедшие надлежащей термической обработки: грибы, мясо, овощи, рыба. В тяжелых случаях оно сопровождается нарушением работы нервной системы, функций зрения, а также прогрессирующим угнетением дыхания.Симптомы заболевания могут проявляться уже через несколько часов после приема некачественной пищи. Обычный тест на заражение ботулизмом - снижение остроты зрения: больные плохо различают близлежащие предметы, сначала не могут читать обычный текст, а затем и крупный, появляется туман в глазах. Кроме того, у заболевших может быть нарушена работа ЖКТ, тошнота и рвота. В таком случае нужно срочно идти к врачу.Своевременное обращение к врачу поможет справиться с заболеванием на ранней стадии и предотвратить летальный исход.