В Ростовской области задержан экс-командира взвода ДПС

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Морозовский районный суд Ростовской области арестовал бывшего командира 2 взвода 2 роты ДОБ ДПС Госавтоинспеции №2 ГУ МВД России по РО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 24 февраля.- Сергей Ю. обвиняется в посредничестве во взяточничестве, способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки за заведомо незаконное бездействие, совершенное в особо крупном размере», – говорится в сообщении.Предположительно, двое подчиненных обвиняемого получили взятку, о которой узнали следователи. Начальник поспешил помогать коллегам, чтобы те избежали ответственности и назвал крупную сумму денег. Подчиненные согласились, но сами сообщили об этом силовикам. Экс-командира задержали с поличным. Как минимум до августа 2025 года он проведет в СИЗО, далее его ждет суд.Если вину Юхно признают, его могут лишить свободы на срок до 12 лет.