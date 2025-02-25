В Ростовской области одинокий пенсионер лишился жилья в пожаре

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В Ростовской области 70-летний мужчина остался без крова из-за пожара. Петр Федорищенко остро нуждается в помощи неравнодушных граждан.Беда случилась 10 января в городе Батайске, по адресу улица Заводская, 194 А. Загорание началось внезапно, но пенсионер успел вовремя покинуть горящее жилище. Жители окрестных домов немедленно вызвали пожарных. Тушение огня продолжалось два часа. В результате пожара дом сильно пострадал: крыша повреждена, необходима полная замена печи, пола и стен.Оказавшись в тяжелом положении, житель Батайска не знал, к кому обратиться, но верные друзья не оставили его в беде. Татьяна и ее дочь Юлия, давние соседи Петра, оказывают ему всемерную поддержку. Они давно знакомы и всегда помогали пенсионеру, а он, в свою очередь, тоже всегда был готов прийти на выручку.Как сообщает издание БВ, в настоящее время Петр Алексеевич временно проживает в доме у Татьяны, но его основная задача – вернуться на свой участок земли. Восстановление старого дома, к сожалению, не представляется возможным. Однако есть выход: размеры участка позволяют построить небольшой каркасный дом, примерно 35 квадратных метров.Татьяна и Юлия узнали, что постройка недорогого каркасного дома с подключением всех необходимых коммуникаций обойдется в сумму от 500 до 700 тысяч рублей. Строительная фирма обещает выполнить работы за неделю.В связи с немалой стоимостью проекта, семья обращается к жителям Батайска с просьбой об оказании финансовой поддержки. Помочь Петру Алексеевичу можно, перечислив средства на номер 8-908-504-76-37 (Сбербанк, получатель Татьяна Тимофеевна М.).Если вы хотите напрямую связаться с семьей или самим пострадавшим, предложить стройматериалы или помощь специалистов, звоните по номеру 8-988-563-24-99 (Юлия).