Фото: УФНС

Глава Управления ФНС по Ростовской области пойдет под суд в Воронеже. Андрея Мосиенко обвиняют в даче взятки в крупном размере.По версии следствия, руководитель УФНС по Ростовской области и его подчиненный — начальник межрайонной налоговой инспекции Тигран Додохян хотели защитить диссертации для получения ученой степени кандидата экономических наук. Ради этого они передали деньги председателю диссертационного совета, заведующей кафедрой Воронежского опорного университета Наталье Сироткиной. Сумма взятки — 250 тысяч рублей.Посредником выступила Анжелика Мусаелян, заведующая кафедрой одного из высших учебных заведений Ростова-на-Дону.Как отметили в СУ СКР по Воронежской области, обвиняемые активно сотрудничали со следствием и дали признательные показания. В рамках расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 32,3 миллиона рублей, из которых 23 миллиона рублей были изъяты.