В Ростове в Суворовском женщина на 23 Февраля сломала челюсть мужу
Нешуточные страсти разыгрались накануне 23 Февраля на улице Андреева в Ростове. Супружеская пара начала отмечать День защитника Отечества еще вечером. К утру они уже были в нужной кондиции. Как это часто бывает, под действием градуса супруги стали ссориться.
В порыве алкогольного драйва женщина не выдержала. Не делая скидку на праздник, она точным ударом врезала мужу по лицу. Да так врезала, что буквально отправила его в нокаут.
Как сообщает портал Donday, со сломанной челюстью, носом и гематомами мужчину доставили в больницу.