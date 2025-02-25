Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове в Суворовском женщина на 23 Февраля сломала челюсть мужу

В Ростове в Суворовском женщина на 23 Февраля сломала челюсть мужу
Нешуточные страсти разыгрались накануне 23 Февраля на улице Андреева в Ростове. Супружеская пара начала отмечать День защитника Отечества еще вечером. К утру они уже были в нужной кондиции. Как это часто бывает, под действием градуса супруги стали ссориться.

В порыве алкогольного драйва женщина не выдержала. Не делая скидку на праздник, она точным ударом врезала мужу по лицу. Да так врезала, что буквально отправила его в нокаут.

Как сообщает портал Donday, со сломанной челюстью, носом и гематомами мужчину доставили в больницу.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.