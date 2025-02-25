В Ростове в Суворовском женщина на 23 Февраля сломала челюсть мужу

Фото: Ростов ру.

Нешуточные страсти разыгрались накануне 23 Февраля на улице Андреева в Ростове. Супружеская пара начала отмечать День защитника Отечества еще вечером. К утру они уже были в нужной кондиции. Как это часто бывает, под действием градуса супруги стали ссориться.В порыве алкогольного драйва женщина не выдержала. Не делая скидку на праздник, она точным ударом врезала мужу по лицу. Да так врезала, что буквально отправила его в нокаут.Как сообщает портал Donday, со сломанной челюстью, носом и гематомами мужчину доставили в больницу.