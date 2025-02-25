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В Ростовской области возбудили свыше 140 административных дел за неуборку снега

В Ростовской области возбудили свыше 140 административных дел за неуборку снега
Ростов-на-Дону оказался в числе лидеров по нарушениям за несвоевременную уборку снега. Соответствующую информацию опубликовали 25 февраля на сайте донского правительства.

Всего в регионе составили 143 протокола. Треть из них пришлась на донскую столицу. Наибольшее количество нарушений также зафиксировано в Таганроге, Каменске, Волгодонске и т. д.

Отметим, что административные дела за неуборку снега предполагают штрафы. Для физических лиц выплата составляет до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 70 тысяч рублей.
Фото: Ростов.Ру
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