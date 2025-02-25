Останки семи советских штурмовиков обнаружили в лесу в Ростовской области

Фото: «Миус-Фронт»

В Ростовской области в День защитника Отечества обнаружили останки семи красноармейцев. Они погибли в 1943 году, пытаясь прорвать оборонительный рубеж вермахта в Куйбышевском районе. Об этом пишет издание DonDay.Погибшими советскими солдатами являются бойцы штурмового подразделения 118-й дивизии. Вначале солдаты попали под пулеметные очереди, а затем их добили минометным огнем.Вместе с останками поисковики отряда «Миус-фронт» извлекли из земли личные вещи бойцов. В их числе – кружки, котелки. В настоящее время их очищают от ржавчины. Не исключено, что на изделиях могут быть написаны имена погибших героев.