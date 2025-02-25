В Новочеркасске собака осталась на неделю без еды и воды на холодном балконе

Фото: DonDay

В городе Новочеркасске Ростовской области ветеринары борются за жизнь истощенной собаки, которую оставили замерзать на холодном балконе. Об этом Donday.ru сообщил руководитель приюта «Дядя Феникс» Илья Нурутдинов.Примерно две недели назад жители позвонили Илье с просьбой о помощи. Они обнаружили на улице истощенную собаку. Питомец едва передвигался, через кожу просвечивался скелет. Когда люди приехали за псом, на прежнем месте его уже не было.- Оказалось, «неравнодушная» жительница забрала пса к себе домой. Я смог с ней связаться, от моей помощи она отказалась. Потом через время она позвонила и все же попросила о помощи. Девочку назвали Чуби, - рассказал Илья.Хозяйка пса рассказала, что собака находится в крайне тяжелом состоянии. Она оставила пса с сыном на неделю. Все это время Чуби провела закрытая на холодном балконе без еды и воды.Волонтеры боялись, что пес не сможет даже пережить дорогу до клиники. Однако животное все же доставили к врачам.Питомца осмотрели ветеринары. Увидев собаку, они ужаснулись. Вес составлял 9,3 килограмма при том, что в норме должен быть около 20-25 килограммов. Температура – 34,3 при допустимой температуре от 37,4 до 39.Сейчас пес находится в клинике. Ему уже сделали переливание крови. За Чуби наблюдают специалисты, хозяйке ее уже вряд ли вернут.