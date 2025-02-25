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Пассажирский автобус, следовавший в Ростов из Волгограда, попал в ДТП

Пассажирский автобус, следовавший в Ростов из Волгограда, попал в ДТП
Рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ростов, попал в жесткое ДТП 24 февраля. Происшествие случилось на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

По предварительным данным, около 14:30 в Калачёвском районе произошло столкновение пассажирского автобуса «Хайгер» и автомобиля «Мицубиси». В результате удара передняя часть иномарки была деформирована.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, пострадали водитель и пассажирка «Мицубиси». Их доставили в медучреждение.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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