Пассажирский автобус, следовавший в Ростов из Волгограда, попал в ДТП
Рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ростов, попал в жесткое ДТП 24 февраля. Происшествие случилось на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».
По предварительным данным, около 14:30 в Калачёвском районе произошло столкновение пассажирского автобуса «Хайгер» и автомобиля «Мицубиси». В результате удара передняя часть иномарки была деформирована.
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, пострадали водитель и пассажирка «Мицубиси». Их доставили в медучреждение.