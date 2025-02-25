В Ростове найденный живым 65-летний мужчина скончался в реанимации

Фото: Лиза Алерт

В Ростове найденный живым пенсионер скончался в реанимации. Олег Ясинецкий пропал еще 19 февраля.Мужчина в тот день не сообщил близким, куда направляется. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключились волонтеры.В течение двух суток Олега Ясинецкого разыскивали, найти его удалось только 21 февраля. Однако мужчине потребовалась помощь врачей, его положили в реанимацию.На следующий день, 22 февраля, стало известно, что местный житель скончался.