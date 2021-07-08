В Ростовской области задержали военнослужащего, жестоко убившего свою девушку
В Ростовской области задержан военнослужащий одной из частей, Максим Кочетков. Он подозревается в жестоком убийстве своей 18-летней сожительницы.
8 июля в Каменске-Шахтинском жители дома на улице Щаденко нашли труп 18-летней девушки. Местные вызвали полицию. Выяснилось, что девушка была в отношениях с 29-летним Максимом Кочетковым. Мужчину объявили в розыск.
Через некоторое время подозреваемого нашли. Военнослужащий из Донецка признался, что убил из ревности. В разгаре ссоры он не выдержал и ударил девушку ножом. От ранения она скончалась на месте. Мужчина завернул тело в одеяло и оставил его на лестничной клетке, а сам скрылся.
По данным СУ СКР по Ростовской области, решается вопрос о назначении ему меры пресечения.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.