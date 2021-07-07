Подозреваемым в убийстве девушки оказался военнослужащий одной из частей на Дону
Разыскиваемый в Ростовской области парень, подозревающийся в убийстве, оказался военнослужащим. 29-летний Максим Кочетков якобы расправился с молодой сожительницей. Трагедия случилась в Каменске-Шахтинском.
В тот день пара находилась в квартире многоэтажки на улице Щаденко. Предположительно, Максим поссорился с возлюбленной. В какой-то момент парень вспылил и перерезал горло 18-летней сожительнице.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого разыскивают правоохранители. По информации DonDay.ru, Максим Кочетков проживает в городе Донецке и служит в одной из частей Ростовской области.