Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Подозреваемым в убийстве девушки оказался военнослужащий одной из частей на Дону

Подозреваемым в убийстве девушки оказался военнослужащий одной из частей на Дону
Разыскиваемый в Ростовской области парень, подозревающийся в убийстве, оказался военнослужащим. 29-летний Максим Кочетков якобы расправился с молодой сожительницей. Трагедия случилась в Каменске-Шахтинском.

В тот день пара находилась в квартире многоэтажки на улице Щаденко. Предположительно, Максим поссорился с возлюбленной. В какой-то момент парень вспылил и перерезал горло 18-летней сожительнице.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого разыскивают правоохранители. По информации DonDay.ru, Максим Кочетков проживает в городе Донецке и служит в одной из частей Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.