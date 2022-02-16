На Дону за сутки от COVID-19 вылечились 5,9 тысячи человек
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию удалось победить 5 931 жителю. Симптомы опасной инфекции отступили, а результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными. Это позволило пациентам вернуться к нормальной жизни. Актуальной статистикой поделились в региональном правительстве.
Продолжают бороться с болезнью в стационарах ковидных госпиталей три с половиной тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 260 человек.
За весь период в Ростовской области количество выздоровевших составило 215 744 человека.