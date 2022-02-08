В Ростовской области 1 202 человека вылечились за сутки от коронавируса

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели больше тысячи человек. По данным регионального правительства, показатель составил 1 202 человека.Сейчас в стационарах ковидных госпиталей лечится 3 161 пациент с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 27 человек, медики ввели их в искусственную кому, а все питательные смеси они получают через подведенную к трахее трубку. Состояние еще 223 человек менее критичное - они могут дышать самостоятельно, но с помощью масок и мундштуков.За весь период в Ростовской области выздоровели 193 246 человек.