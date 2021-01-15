В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 394 человека
На Дону растет число пациентов с COVID-19. За сутки с 16 по 17 января врачи выявили 394 случая инфицирования.
В настоящее время с коронавирусом борются 7 685 жителей региона. Ростовская область занимает шестое место в стране по количеству зараженных с начала пандемии (58 315 человек). Лидирующей тройкой остаются Москва (891 648), Санкт-Петербург (297 477) и Московская область (177 452). В Нижегородской области инфекцию подхватили 77 739 человек, а в Свердловской - 65 202. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 выявили у 3 568 209 россиян.
В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу власти Ростовской области продлили ограничительные меры для предприятий общепита. Рестораны и кафе могут работать только с 7 до 22 часов. На Крещение, 18-19 января, также действуют ограничения. Желающим искупаться нужно соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и антисептиками.