Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 394 человека

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 394 человека
На Дону растет число пациентов с COVID-19. За сутки с 16 по 17 января врачи выявили 394 случая инфицирования.

В настоящее время с коронавирусом борются 7 685 жителей региона. Ростовская область занимает шестое место в стране по количеству зараженных с начала пандемии (58 315 человек). Лидирующей тройкой остаются Москва (891 648), Санкт-Петербург (297 477) и Московская область (177 452). В Нижегородской области инфекцию подхватили 77 739 человек, а в Свердловской - 65 202. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего COVID-19 выявили у 3 568 209 россиян.

В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу власти Ростовской области продлили ограничительные меры для предприятий общепита. Рестораны и кафе могут работать только с 7 до 22 часов. На Крещение, 18-19 января, также действуют ограничения. Желающим искупаться нужно соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и антисептиками.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.