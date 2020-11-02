В Ростове развернут еще 120 ковидных коек

В Ростове-на-Дону на базе Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России до 10 ноября развернут еще 120 коек для больных коронавирусом. Об этом на заседании Совета Федерации 3 ноября заявила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.Из 120 дополнительных мест 12 будут реанимационными. Такая мера должна снизить процент загруженности больниц региона и оптимизировать схему маршрутизации пациентов. Напомним, что в ноябре на базе ростовской детской больницы №2 также будет открыт ковидный госпиталь на 200 мест.На сегодняшний день в донской столице развернуто 1,2 коек для больных с диагнозом «коронавирус». Занято 72% из них. В целом по области заполнено 67,5% ковидных коек (2069 из 3065).