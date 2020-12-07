В Ростовской области коронавирусом заболели еще 372 человека

В Ростовской области стремительно растет количество пациентов с диагнозом «коронавирус». Информация об этом появилась 9 декабря на портале стопкоронавирус.рф.За последние 24 часа врачи зафиксировали очередной рекорд по числу случаев инфицирования - 372 человека. В настоящее время в регионе болеют 6 629 человек. Лидирующие позиции по количеству зараженных занимают Москва (665 218 человек), Санкт-Петербург (159 389 человек) и Московская область (122 263 человек). На четвертом месте - Нижегородская область (58 837 человек), на пятом - Свердловская (49 776 человек). Ростовская область остается на шестом месте (43 157 человек). Из них 1 527 пациентов не справились с опасным вирусом. Отметим, с начала декабря ежедневно умирают не менее 20 человек с подтвержденным коронавирусом. Лишь за минувшие сутки инфекция забрала жизни 25 человек. По числу жертв COVID-19 донской регион является первым в Южном федеральном округе и четвертым, после Москвы и области, Санкт-Петербурга, - по стране.