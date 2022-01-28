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В Ростовской области за сутки COVID-19 победил еще 501 человек

В Ростовской области за сутки COVID-19 победил еще 501 человек

В Ростовской области за минувшие сутки с коронавирусом справился еще 501 человек. У выздоровевших не проявляются симптомы заражения, а тесты показывают отрицательные результаты. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Всего с коронавирусом удалось справиться 185 373 жителям области.

Наряду с числом выздоровевших растет и количество заболевших коронавирусом. За последние сутки Ростовская область побила очередной рекорд - 2 774 инфицированных. Этот показатель - максимум с самого начала пандемии.

В связи со вспышкой заболеваемости власти ужесточили коронавирусные ограничения. Поправки затронули работу объектов общепита, фуд-кортов и различных зрелищных мероприятий.
Фото: Яндекс.Новости
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