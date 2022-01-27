В Ростовской области коронавирус за сутки победили еще 394 человека

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Почти 400 жителей Ростовской области справились с коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.По данным на 29 января, из регистра заболевших выбыли 394 человека. Они не чувствуют симптомов заражения, а их тесты показывают отрицательные результаты. Всего с коронавирусом удалось справиться 184 432 жителям области.Наряду с числом выздоровевших растет и количество заболевших коронавирусом. За последние сутки Ростовская область снова побила рекорд - 1 885 инфицированных. Это максимальное число зараженных с самого начала пандемии.В связи с этим власти решили ужесточить коронавирусные ограничения. Они касаются работы объектов общепита, фуд-кортов и различных зрелищных мероприятий.