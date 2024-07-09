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В Ростовской области за шесть месяцев родились 176 двоен

В Ростовской области за шесть месяцев родились 176 двоен
В Ростовской области за полгода родились 176 двоен. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

С каждым годом в регионе наблюдается рост числа двойняшек. Например, в 2023 году за этот же период времени было зарегистрировано 171 рождение двойняшек.

Наибольшее количество рожденных двойняшек зафиксировано в Советском ЗАГСе — здесь была зарегистрирована 21 пара.

В прошлом месяце в ростовском перинатальном центре был установлен новый рекорд. За одну ночь, на 26 июня, в больнице родились 32 малыша.
Фото: РостовРу
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