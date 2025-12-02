Денис Полюбин назначен новым директором департамента экономики Ростова

Фото: правительство Ставропольского края

В администрации Ростова‑на‑Дону произошли кадровые изменения. Новым директором департамента экономики стал Денис Полюбин. Его фамилия уже опубликована на сайте мэрии, официальное представление назначат в ближайшее время.Полюбин пришёл на должность после работы уполномоченным представителем губернатора Ставропольского края. Он сменил Екатерину Водолазкину, которая руководила департаментом около трёх лет.Денис Полюбин родом из Ставрополя. Он окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета в 2009 году и Ставропольский аграрный университет в 2013 году.Его карьера началась с должности юрисконсульта. В разное время он был первым помощником губернатора Ставрополья, первым заместителем главы администрации Грачевского района, заместителем министра сельского хозяйства края и возглавлял Министерство экономического развития Ставропольского края (октябрь 2022-го — январь 2025 года). После этого занимал пост уполномоченного представителя губернатора в муниципальном образовании.По данным декларации за 2021 год, его доход составил 3,8 млн руб. Из имущества указывается автомобиль Mercedes‑Benz E 200 4Matic и квартира в Ставрополе. Семья также пользуется несколькими квартирами в регионе.