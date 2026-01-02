В Ростовской области за год в природу выпустили более 16,5 тыс. животных

Фото: Донленд.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщило: в охотничьи угодья за год выпущены свыше 16 500 животных.Это утки‑кряквы — 12 600 особей; фазаны — 2 810; гуси серые — 300; лани — 19; олени пятнистые — 72; олени европейские — 57; серые куропатки — 685.Министр Алла Кушнарева отметила, что такая работа способствует росту численности животных в регионе и помогает сохранить биоразнообразие.За пять лет благодаря биотехническим мероприятиям численность выпущенных животных выросла на 52,9%. Работы продолжат и в 2026 году.