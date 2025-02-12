В Ростовской области численность копытных животных возросла на 80%

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В Ростовской области за последние десятилетия численность копытных животных возросла на 80%. С данной информацией выступил Михаил Фишкин, министр природных ресурсов и экологии региона, на презентации третьего издания Красной книги области.Первый выпуск Красной книги Ростовской области появился в 2003 году. Текущая редакция представлена в двух томах: первый том охватывает редкие виды животных, а второй — флору и грибы.Михаил Фишкин подчеркнул, что одним из значительных показателей успешности экологической работы является увеличение числа животных, возвращающихся в свою естественную среду обитания — с 3,6 тысячи до 15 тысяч особей с 2014 по 2024 годы. Это означает, что в Ростовской области за последние десятилетия численность копытных животных возросла практически на 80%.