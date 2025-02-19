В Ростовской области 10 тысяч животных выпустили в естественную среду обитания

Фото: русский охотничий портал

В Ростовской области в 2024 году в дикие угодья были выпущены свыше 10 тысяч животных, сообщает портал правительства региона.Среди выпущенных животных – 19 европейских ланей, 21 пятнистый олень, 73 благородных оленя, а также 7 148 крякв и 2 770 фазанов. Эти действия направлены на поддержание экологического равновесия и сохранение биологического разнообразия. Например, недавно в Азовском районе в природу выпустили 150 фазанов.Кроме того, в официальном сообщении отмечается, что в среднем по всем видам копытных животных численность увеличилась на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, это свидетельствует о положительных изменениях в экосистеме региона.