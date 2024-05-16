С начала года в Ростовской области умерли 32 младенца

Фото: Ростов ру

В Ростовской области с начала 2024 года умерли 32 младенца. Данные за период с января по март появились на сайте Росстата.В сравнении с тем же периодом 2023 года количество смертей среди детей младше года уменьшилось на девять человек. В прошлом году насчитывался 41 погибший младенец.В других регионах Южного федерального округа также наблюдается снижение количества умерших младенцев. В Краснодарском крае насчитывается 54 случая (было 60), в Волгоградской области — 13 (было 20), в Республике Калмыкия — три (было четыре), а в городе Севастополе — один (было четыре). В Адыгее это число держится на уровне прошлого года (два малыша). Больше чем в прошлом году детей погибло в Астраханской области — 13 малышей (было 12). Аналогичная ситуация — и в Крыму. С начала года там погибли 25 младенцев (было 17).Всего в Южном федеральном округе за три месяца этот показатель составил 144 человека (в 2023-м — 160). Больше всего младенческих смертей зафиксировано в Центральном федеральном округе — 280 случаев (в 2023-м было 322). А наименьшее количество — в Дальневосточном — 100 (в 2023-м — 89). Всего в РФ в январе и феврале 2024 года умерли 1 283 ребенка младше года. Это на 94 меньше, чем в 2023 году.