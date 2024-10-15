С начала года в Ростовской области умерло 76 детей до года

Фото: DonDay

С января по август 2024 года в Ростовской области зафиксировали 76 случаев детской смертности. Об этом сообщает Росстат.Согласно данным с начала 2024 года на Дону произошло 76 детских смертей в возрасте до одного года. Стоит отметить, что это почти в полтора раза меньше, чем в прошлом году. В 2023 году в аналогичный период погибло 95 младенцев.Смертность снизилась на 20 % по сравнению с прошлым годом. В 2024 году смертность на тысячу родившихся составила 3,5 %. Когда как в 2023 году это число составляло 4,4%.Печальные статистические показатели есть не только у донского региона. В Краснодарском крае с начала 2024 года погибло 130 младенцев. В остальных регионах ЮФО показатели младенческой смертности такие: Волгоградская область — 53, Республика Крым — 49, Астраханская область — 26, Республика Калмыкия — 9, Республика Адыгея — 7, Севастополь — 4.